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LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 MEB LGS başvuru kılavuzu yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuru tarihi belli oldu. Güzel bir lisede okumaya hayaliyle, LGS sınavına katılacak olan binlerce öğrenci için başvuru takvimi belli oldu ve kılavuz yayımlandı. Peki, 2024 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 MEB LGS başvuru kılavuzu yayımlandı - 1

2024 LGS sınavı başvurularının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan on binlerce ortaokul öğrencisi tarafından merak ediliyor. 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak olan LGS 2024 öncesinde, isteğe bağlı yapılacak olan başvuru tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 MEB LGS başvuru kılavuzu yayımlandı - 2

2024 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezî Sınav’ın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

Merkezi sınav başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında alınacak.

LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 MEB LGS başvuru kılavuzu yayımlandı - 3

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden gerçekleştirilecek.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 MEB LGS başvuru kılavuzu yayımlandı - 4

SINAV GİRİŞ BELGELERİ 24 MAYIS'TA TESLİM EDİLECEK

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 MEB LGS başvuru kılavuzu yayımlandı - 5

TÜM SORULAR TAKVİME UYGUN OLACAK

2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları söylemişti;

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 MEB LGS başvuru kılavuzu yayımlandı - 6

2024 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

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