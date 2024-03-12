LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 MEB LGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuru tarihi belli oldu. Güzel bir lisede okumaya hayaliyle, LGS sınavına katılacak olan binlerce öğrenci için başvuru takvimi belli oldu ve kılavuz yayımlandı. Peki, 2024 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?
2024 LGS sınavı başvurularının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan on binlerce ortaokul öğrencisi tarafından merak ediliyor. 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak olan LGS 2024 öncesinde, isteğe bağlı yapılacak olan başvuru tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.