LGS örnek sorular yayımlandı (2024 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden örnek sorular yayımlandı. 2024 yılında yapılacak olan LGS sınavı öncesinde, sınava girecek öğrencilere destek olması amacıyla yayımlanan örnek soru kitapçıklarında toplam 45 soru yer alıyor. İşte 2024 LGS örnek sorular.

LGS örnek sorular yayımlandı (2024 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videoları yayımladı.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS örnek sorular yayımlandı (2024 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı) - 2

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.

SÖZEL SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

LGS örnek sorular yayımlandı (2024 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı) - 3

TOPLAM 45 SORU YER ALIYOR

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular, 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı.

LGS örnek sorular yayımlandı (2024 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı) - 4

SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ODSGM YOUTUBE KANALINDA

Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı. Soruların çözümleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından izlenebiliyor.

ÖRNEK SORULARIN ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

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