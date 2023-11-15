LGS örnek sorular yayımlandı (2024 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden örnek sorular yayımlandı. 2024 yılında yapılacak olan LGS sınavı öncesinde, sınava girecek öğrencilere destek olması amacıyla yayımlanan örnek soru kitapçıklarında toplam 45 soru yer alıyor. İşte 2024 LGS örnek sorular.
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videoları yayımladı.