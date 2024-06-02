LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? (Puan hesaplamanın ayrıntıları)
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Sınavın tamamlanması ardından öğrenciler, LGS'den alacakları puanı hesaplamaya çalışıyor. Peki, LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024 tarihinde tamamlandı. LGS soruları ve kitapçıklarının online olarak paylaşılması ardından "puan hesaplama" araştırmaları başladı.