LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2024 LGS'nin saati ve süresiyle ilgili ayrıntılar...
Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yapılacak. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte LGS sınav saati ve süresine ilişkin ayrıntılar...
2 Haziran'daki LGS kapsamındaki merkezî sınava, sınava girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, 18 Mart-2 Nisan'da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvurularını yapmıştı. Öğrenciler Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler.