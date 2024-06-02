LGS saat kaçta bitecek, merkezi sınav kaça kadar sürecek? (2024 LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi)

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav saat 09.30 itibariyle başladı. Sınavın başlaması ardından LGS'nin bitiş saatine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, LGS sınavı saat kaçta bitecek, merkezi sınav kaça kadar sürecek? LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresine ilişkin ayrıntıları derledik

LGS saat kaçta bitecek, merkezi sınav kaça kadar sürecek? (2024 LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi) - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav erken saatlerden itibaren başladı. İki oturumlu yapılacak olan LGS sınavı hakkında ayrıntılar geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Peki, LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak?

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LGS saat kaçta bitecek, merkezi sınav kaça kadar sürecek? (2024 LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi) - 2

SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştiriliyor.

LGS saat kaçta bitecek, merkezi sınav kaça kadar sürecek? (2024 LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi) - 3

Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava giriyor.

LGS saat kaçta bitecek, merkezi sınav kaça kadar sürecek? (2024 LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi) - 4

İKİ OTURUM ARASI 45 DAKİKA

Sınavın saat 09.30'da başlayan ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

LGS saat kaçta bitecek, merkezi sınav kaça kadar sürecek? (2024 LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi) - 5

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında öğrencilere sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu ancak bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamına dahil edildi.

LGS saat kaçta bitecek, merkezi sınav kaça kadar sürecek? (2024 LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi) - 6

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

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