LGS saat kaçta bitecek, merkezi sınav kaça kadar sürecek? (2024 LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi)

Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava giriyor.