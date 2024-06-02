LGS saat kaçta bitecek, merkezi sınav kaça kadar sürecek? (2024 LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi)
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav saat 09.30 itibariyle başladı. Sınavın başlaması ardından LGS'nin bitiş saatine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, LGS sınavı saat kaçta bitecek, merkezi sınav kaça kadar sürecek? LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresine ilişkin ayrıntıları derledik
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav erken saatlerden itibaren başladı. İki oturumlu yapılacak olan LGS sınavı hakkında ayrıntılar geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Peki, LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak?