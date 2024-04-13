LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Kılavuzda LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama yapıldı. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 1

LGS kapsamında 2 Haziran 2024'te uygulanacak Merkezî Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alındı. Başvuru süreci ardından hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.

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LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 2

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ 24 MAYIS'TA

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 3

OTURUM BİLGİLERİ

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 4

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 5

SINAV SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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