LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama
2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Kılavuzda LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama yapıldı. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
LGS kapsamında 2 Haziran 2024'te uygulanacak Merkezî Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alındı. Başvuru süreci ardından hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.