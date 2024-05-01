LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB sınav giriş belgeleri için tarih verdi
Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezî Sınav'ın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda LGS sınav giriş belgeleriyle ilgili soru işaretlerine de yanıt verildi. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgeleri nasıl alınacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek.