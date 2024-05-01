LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB sınav giriş belgeleri için tarih verdi

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezî Sınav'ın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda LGS sınav giriş belgeleriyle ilgili soru işaretlerine de yanıt verildi. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgeleri nasıl alınacak?

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek.

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LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 2

Öğrencilerin sınav gününde yanında bulundurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgesi. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden görüntülenebilecek.

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 3

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 4

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SINAV GİRİŞ BELGESİ HAKKINDA

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti
büyükelçilik veya başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacak.

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 5

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALACAK BİLGİLER

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

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