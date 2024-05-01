LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB sınav giriş belgeleri için tarih verdi

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.