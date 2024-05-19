LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama: LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınacak?

2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kısa süre kala, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, LGS sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgeleri online sistem üzerinden sorgulanabilecek. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınacak?

LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama: LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav uygulamasında öğrenciler, Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava alınacaklar.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama: LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınacak? - 2

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Yayımlanan kılavuza göre, fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından paylaşılacak. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama: LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınacak? - 3

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama: LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınacak? - 4

ÖĞRENCİLERİN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.

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