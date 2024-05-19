LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama: LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav uygulamasında öğrenciler, Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava alınacaklar.