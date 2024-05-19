LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama: LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınacak?
2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kısa süre kala, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, LGS sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgeleri online sistem üzerinden sorgulanabilecek. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav uygulamasında öğrenciler, Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava alınacaklar.