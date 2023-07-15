LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman sona eriyor? Gözler 2023 MEB LGS tercih sonuçları ekranında

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri sürmeye devam ederken, tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler sonuçlar için gün saymaya başladı. 3-19 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak olan LGS tercih işlemlerinin sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sonuç sorgulama adresi üzerinden açıklanacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman sona eriyor?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman sona eriyor? Gözler 2023 MEB LGS tercih sonuçları ekranında - 1

2023 LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 3 Temmuz'da başlayan LGS tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. LGS sınav sonuçları sonrası aldıkları puanlara göre tercih yapan öğrenciler gözlerini MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman sona eriyor?

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman sona eriyor? Gözler 2023 MEB LGS tercih sonuçları ekranında - 2

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Lise tercih süreci, 19 Temmuz'a kadar sürecek.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman sona eriyor? Gözler 2023 MEB LGS tercih sonuçları ekranında - 3

LGS TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da 19 Temmuz'a kadar sürecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman sona eriyor? Gözler 2023 MEB LGS tercih sonuçları ekranında - 4

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

OHAL kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulanacak.

Bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

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