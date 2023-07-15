LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman sona eriyor? Gözler 2023 MEB LGS tercih sonuçları ekranında
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri sürmeye devam ederken, tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler sonuçlar için gün saymaya başladı. 3-19 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak olan LGS tercih işlemlerinin sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sonuç sorgulama adresi üzerinden açıklanacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman sona eriyor?
2023 LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 3 Temmuz'da başlayan LGS tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. LGS sınav sonuçları sonrası aldıkları puanlara göre tercih yapan öğrenciler gözlerini MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman sona eriyor?