LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında yapılmıştı.



Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde olabileceği tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.