LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuru yaptığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı. Sınav öncesi liseli adayları bir yandan da sınav sonuç tarihi ve LGS tercih takvimini merak ediyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları zaman?
LGS merkezi sınavı 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınava sayılı günler kaldı. Tüm gözler sınavın ardınan sonuçlarda olacak. Ardından ise kontenjanlar doğrultusunda tercihler başlayacak.