LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuru yaptığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı. Sınav öncesi liseli adayları bir yandan da sınav sonuç tarihi ve LGS tercih takvimini merak ediyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları zaman?

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır? - 1

LGS merkezi sınavı 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınava sayılı günler kaldı. Tüm gözler sınavın ardınan sonuçlarda olacak. Ardından ise kontenjanlar doğrultusunda tercihler başlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır? - 2

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır? - 3

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde olabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER