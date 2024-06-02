LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS tercih süreci için gözler MEB'de
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması ardından gözler tercih sürecine çevrildi. LGS sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için bekleyiş başlayacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları için hazırlıklar başlayacak. Sonuç heyecanını günler öncesinden yaşayan öğrenciler, tercih sürecinin ayrıntılarını merak ediyor.