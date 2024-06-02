LGS'de görev alanlara ne kadar ücret ödenecek? (2024 MEB ÖSYM sınav görevli ücretleri)
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı. Sınavın sona ermesi ardından gündeme gelen konulardan biri de 2024 görevli ücretleri oldu. Peki, LGS'de görev alanlara ne kadar ücret ödenecek? İşte 2024 MEB ÖSYM sınav görevli ücretleri
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından uygulanacak olan sınavlarda görev alan kişiler bu yılın görevli ücretlerini merak ediyor. Sınav görev ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.