LGS'de görev alanlara ne kadar ücret ödenecek? (2024 MEB ÖSYM sınav görevli ücretleri)

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından uygulanacak olan sınavlarda görev alan kişiler bu yılın görevli ücretlerini merak ediyor. Sınav görev ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.