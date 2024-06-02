LGS'de görev alanlara ne kadar ücret ödenecek? (2024 MEB ÖSYM sınav görevli ücretleri)

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı. Sınavın sona ermesi ardından gündeme gelen konulardan biri de 2024 görevli ücretleri oldu. Peki, LGS'de görev alanlara ne kadar ücret ödenecek? İşte 2024 MEB ÖSYM sınav görevli ücretleri

LGS'de görev alanlara ne kadar ücret ödenecek? (2024 MEB ÖSYM sınav görevli ücretleri) - 1

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından uygulanacak olan sınavlarda görev alan kişiler bu yılın görevli ücretlerini merak ediyor. Sınav görev ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.

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LGS'de görev alanlara ne kadar ücret ödenecek? (2024 MEB ÖSYM sınav görevli ücretleri) - 2

Birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor.

LGS'de görev alanlara ne kadar ücret ödenecek? (2024 MEB ÖSYM sınav görevli ücretleri) - 3

2024 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

LGS'de görev alanlara ne kadar ücret ödenecek? (2024 MEB ÖSYM sınav görevli ücretleri) - 4

2024 SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

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