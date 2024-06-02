LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS'ye uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı? (LGS'de yasak olan şeyler)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran Pazar günü uygulanacak. Sınava katılıacak öğrencilere gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar günler öncesinden yapılmıştı. Peki, LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? Sınava uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı? İşte LGS'de yasak olan şeylere ilişkin ayrıntılar...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 2Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Sınav öncesinde en çok merak edilen konuların başında sınavda yasak olan araç ve gereçler oldu.