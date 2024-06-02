LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS'ye uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı? (LGS'de yasak olan şeyler)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran Pazar günü uygulanacak. Sınava katılıacak öğrencilere gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar günler öncesinden yapılmıştı. Peki, LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? Sınava uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı? İşte LGS'de yasak olan şeylere ilişkin ayrıntılar...

LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS'ye uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı? (LGS'de yasak olan şeyler) - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 2Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Sınav öncesinde en çok merak edilen konuların başında sınavda yasak olan araç ve gereçler oldu.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS'ye uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı? (LGS'de yasak olan şeyler) - 2

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) öğrencilerin sınav binasına sokabileceği araç ve gereçleri yayımladığı kılavuzda sıraladı.

LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS'ye uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı? (LGS'de yasak olan şeyler) - 3

LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

MEB'den yapılan açıklamada; "Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır." denildi.

LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS'ye uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı? (LGS'de yasak olan şeyler) - 4

SINAVA SU İLE GİRMEK YASAK MI?

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS'ye uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı? (LGS'de yasak olan şeyler) - 5

LGS'DE YASAK OLAN ŞEYLER

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya
engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz
sayılacaktır.

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