Lisans KPSS oturumları saat kaçta başlayacak? KPSS kaç dakika sürecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Temmuz'da yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Peki, KPSS oturumları saat kaçta başlayacak? KPSS sınavları kaç dakika?

Lisans KPSS oturumları saat kaçta başlayacak? KPSS kaç dakika sürecek? - 1

2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. Tüm gözler şimdi kritik sınavın başlama saati ve oturumların sürelerinde. İşte, 2023 KPSS oturumlarına dair bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

Lisans KPSS oturumları saat kaçta başlayacak? KPSS kaç dakika sürecek? - 2

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Temmuz'da yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Lisans KPSS oturumları saat kaçta başlayacak? KPSS kaç dakika sürecek? - 3

KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.


Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

Lisans KPSS oturumları saat kaçta başlayacak? KPSS kaç dakika sürecek? - 4

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'de başlayacak. 130 dakika sürecek sınav saat 12:25'te tamamlanacak.

Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'de başlayacak ve 100 dakika sürecek, sınav 16:25'te tamamlanacak.

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