Lisans KPSS oturumları saat kaçta başlayacak? KPSS kaç dakika sürecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Temmuz'da yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Peki, KPSS oturumları saat kaçta başlayacak? KPSS sınavları kaç dakika?
2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. Tüm gözler şimdi kritik sınavın başlama saati ve oturumların sürelerinde. İşte, 2023 KPSS oturumlarına dair bilgiler...