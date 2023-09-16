Lise KPSS ne zaman yapılacak? 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı bekleniyor
ÖSYM tarafından organize edilen ve kamuda memur olmak isteyen lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Lise KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen sınavın 2024 etabı bekleniyor. Peki, Lise KPSS ne zaman yapılacak?
Ortaöğretim (lise) mezunlarına yönelik düzenlenecek olan 2024 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı lise mezunu yüz binlerce vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavına dair bilgiler...