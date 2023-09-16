Lise KPSS ne zaman yapılacak? 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı bekleniyor

ÖSYM tarafından organize edilen ve kamuda memur olmak isteyen lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Lise KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen sınavın 2024 etabı bekleniyor. Peki, Lise KPSS ne zaman yapılacak?

Lise KPSS ne zaman yapılacak? 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı bekleniyor - 1

Ortaöğretim (lise) mezunlarına yönelik düzenlenecek olan 2024 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı lise mezunu yüz binlerce vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavına dair bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

Lise KPSS ne zaman yapılacak? 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı bekleniyor - 2

LİSE KPSS NE ZAMAN?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 2023 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2024 yılında organize edilecek.

Söz konusu sınavın başvuru ve oturum takvimi, gelecek kasım ayında ilan edilmesi beklenen ÖSYM 2024 seçim takvimi ile netlik kazanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.


Lise KPSS ne zaman yapılacak? 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı bekleniyor - 3

KPSS HAKKINDA BİLGİ


Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

DAHA FAZLA GÖSTER