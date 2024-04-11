Liselerde blok ders uygulaması için tavsiye kararı: Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı gönderildi

KDK’nın kararına göre, Diyarbakır’daki bir lisede öğrenim gören öğrencinin velisi, 40’ar dakikalık iki ders arasında 15 dakika teneffüs yerine, 80 dakika blok ders, ardından 15 dakika teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamaya son verilmesi adına girişimlerde bulundu.