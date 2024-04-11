Liselerde blok ders uygulaması için tavsiye kararı: Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı gönderildi
Diyarbakır’da bir veli, lisede öğrenim gören çocuğunun 40’ar dakikalık iki dersin birleşmesiyle oluşan 80 dakikalık blok dersten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuruda bulundu. KDK, uygulamaya son verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği’ne tavsiye kararı verdi. Kararın gerekçesinde blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Diyarbakır’da yapılan bir başvuru üzerine, lisede sürekli hale getirilen blok ders uygulamasına son verilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ve Diyarbakır Valiliği’ne tavsiye kararı verdi.