Liselerde blok ders uygulaması için tavsiye kararı: Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı gönderildi

Diyarbakır’da bir veli, lisede öğrenim gören çocuğunun 40’ar dakikalık iki dersin birleşmesiyle oluşan 80 dakikalık blok dersten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuruda bulundu. KDK, uygulamaya son verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği’ne tavsiye kararı verdi. Kararın gerekçesinde blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

Liselerde blok ders uygulaması için tavsiye kararı: Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı gönderildi - 1

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Diyarbakır’da yapılan bir başvuru üzerine, lisede sürekli hale getirilen blok ders uygulamasına son verilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ve Diyarbakır Valiliği’ne tavsiye kararı verdi.

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Liselerde blok ders uygulaması için tavsiye kararı: Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı gönderildi - 2

KDK’nın kararına göre, Diyarbakır’daki bir lisede öğrenim gören öğrencinin velisi, 40’ar dakikalık iki ders arasında 15 dakika teneffüs yerine, 80 dakika blok ders, ardından 15 dakika teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamaya son verilmesi adına girişimlerde bulundu.

Liselerde blok ders uygulaması için tavsiye kararı: Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı gönderildi - 3

Talebinin ilgili makamlarca karşılanmaması üzerine veli, blok ders uygulamasının öğrenci odaklı olmadığını, son verilmesi gerektiğini savunarak KDK’ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, blok ders uygulamasına son verilmesi ve öğrenci merkezli bir programa geçilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyarbakır Valiliği’ne tavsiye kararı verdi.

Liselerde blok ders uygulaması için tavsiye kararı: Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı gönderildi - 4

KARARIN GEREKÇESİ

KDK’nın kararında, blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

Kararda, kapsamı ve dinlenme süresinin azlığı gibi hususlar dikkate alındığında blok ders uygulamasının talepler dışında sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı kaydedildi.
Liselerde blok ders uygulaması için tavsiye kararı: Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı gönderildi - 5

Eğitim ve öğretimin öğrenci odaklı bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiği vurgulanan kararda, “Öğrencilerin dikkatini toplaması ve derslerin verimliliği açısından blok ders uygulamasının istisnai niteliği aşılarak sürekli hale getirilmesi ve başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır.” ifadeleri yer aldı.

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