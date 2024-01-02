MEB 2024-2024 sömestr-ara tatil-yaz tatili takvimi: Okullarda 2024 yaz tatili ne zaman?

Öğrenci ve veliler 2023-2024 dönemi için okulların ne zaman kapanacağını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların kapanacağı tarih belli olmuştu. Yeni yılın gelmesi ile öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci velileri de bu kapsamda araştırmalarına hız verdi. İşte, MEB'nin takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yaz tatilinin başlayacağı tarih...

MEB 2024-2024 sömestr-ara tatil-yaz tatili takvimi: Okullarda 2024 yaz tatili ne zaman? - 1

Okulların ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin gelmesini bekleyen yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yeni yılın başlaması ile birlikte tatil yapmak isteyen öğrenciler, 2024 MEB eğitim-öğretim yılı takvimini araştırıyor. İşte, "Okullar ne zaman kapanacak? ve "Yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtı...

EĞİTİM HABERLERİ

MEB 2024-2024 sömestr-ara tatil-yaz tatili takvimi: Okullarda 2024 yaz tatili ne zaman? - 2

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

MEB 2024-2024 sömestr-ara tatil-yaz tatili takvimi: Okullarda 2024 yaz tatili ne zaman? - 3

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?


Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

MEB 2024-2024 sömestr-ara tatil-yaz tatili takvimi: Okullarda 2024 yaz tatili ne zaman? - 4

OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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