MEB 2024-2024 sömestr-ara tatil-yaz tatili takvimi: Okullarda 2024 yaz tatili ne zaman?

Okulların ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin gelmesini bekleyen yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yeni yılın başlaması ile birlikte tatil yapmak isteyen öğrenciler, 2024 MEB eğitim-öğretim yılı takvimini araştırıyor. İşte, "Okullar ne zaman kapanacak? ve "Yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtı...