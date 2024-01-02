MEB 2024-2024 sömestr-ara tatil-yaz tatili takvimi: Okullarda 2024 yaz tatili ne zaman?
Öğrenci ve veliler 2023-2024 dönemi için okulların ne zaman kapanacağını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların kapanacağı tarih belli olmuştu. Yeni yılın gelmesi ile öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci velileri de bu kapsamda araştırmalarına hız verdi. İşte, MEB'nin takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yaz tatilinin başlayacağı tarih...
Okulların ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin gelmesini bekleyen yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yeni yılın başlaması ile birlikte tatil yapmak isteyen öğrenciler, 2024 MEB eğitim-öğretim yılı takvimini araştırıyor. İşte, "Okullar ne zaman kapanacak? ve "Yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtı...