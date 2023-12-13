MEB AÖL 1.dönem sınav giriş belgeleri için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL)1. dönem sınav tarihleri yaklaşırken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin belgelerini sınav günlerinde yanında bulundurması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav duyurusunda belgelere ilişkin de açıklamada bulunmuştu. Peki, AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MEB AÖL 1.dönem sınav giriş belgeleri için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları üç oturumda tamamlanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB AÖL 1.dönem sınav giriş belgeleri için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 2

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

SINAV MERKEZLERİ

Sınav; 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

MEB AÖL 1.dönem sınav giriş belgeleri için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx  adresinden giriş yaparak alabilecekler.

MEB AÖL 1.dönem sınav giriş belgeleri için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 4

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir.

MEB AÖL 1.dönem sınav giriş belgeleri için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 5

AÖL 1.DÖNEM SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr
ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak

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