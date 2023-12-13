MEB AÖL 1.dönem sınav giriş belgeleri için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL)1. dönem sınav tarihleri yaklaşırken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin belgelerini sınav günlerinde yanında bulundurması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav duyurusunda belgelere ilişkin de açıklamada bulunmuştu. Peki, AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları üç oturumda tamamlanacak.