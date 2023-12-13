MEB AÖL 1.dönem sınav giriş belgeleri için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir.