MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? 2023 İOKBS oturumuna geri sayım

MEB İOKBS oturumuna geri sayım başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru işlemlerinin geride kalması ile bu kez de sınav tarihi gündem oldu. Söz konusu sınav Eylül ayında organize edilecek. Sonuçların ardından da hak sahibi öğrencilere burs bağlanacak. Peki, MEB Bursluluk Sınavı ne zaman?

MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? 2023 İOKBS oturumuna geri sayım - 1

2023 Bursluluk sınavının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimiyle açıklandı. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen bursluluk sınavı geçtiğimiz yıllarda İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adını almıştı. İşte, 2023 İOKBS oturumuna dair bilgiler...

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MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? 2023 İOKBS oturumuna geri sayım - 2

2023 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?


Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak.

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.


MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? 2023 İOKBS oturumuna geri sayım - 3

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

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