MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? 2023 İOKBS oturumuna geri sayım
MEB İOKBS oturumuna geri sayım başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru işlemlerinin geride kalması ile bu kez de sınav tarihi gündem oldu. Söz konusu sınav Eylül ayında organize edilecek. Sonuçların ardından da hak sahibi öğrencilere burs bağlanacak. Peki, MEB Bursluluk Sınavı ne zaman?
2023 Bursluluk sınavının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimiyle açıklandı. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen bursluluk sınavı geçtiğimiz yıllarda İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adını almıştı. İşte, 2023 İOKBS oturumuna dair bilgiler...