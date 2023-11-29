MEB BURSLULUK SINAVI TARİHİ: 2024 İOKBS ne zaman? Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) tarih araştırmaları hız kazandı. 2024 İOKBS oturum tarihi belli oldu. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, gelecek yıl nisan ayı içinde organize edilecek. Peki, MEB Bursluluk Sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2024 tarihi belli oldu. Bu gelişmenin ardından öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. İşte, MEB Bursluluk Sınavı tarihi...