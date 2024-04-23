MEB öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları belli oldu mu?
Öğretmen atamalarına dair bekleyiş devam ediyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Yusuf Tekin, bu yıl alım yapılacak öğretmen sayısının ne zaman belli olacağına dair bilgi verdi. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ne zaman açıklanacak?
Öğretmen atamalarının bu yıl ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan öğretmen atama duyurusunu bekleyen öğretmen adayları, bu yıl kaç bin kişinin atanacağını merak ediyor.