MEB öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları belli oldu mu?

Öğretmen atamalarına dair bekleyiş devam ediyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Yusuf Tekin, bu yıl alım yapılacak öğretmen sayısının ne zaman belli olacağına dair bilgi verdi. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ne zaman açıklanacak?

MEB öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları belli oldu mu? - 1

Öğretmen atamalarının bu yıl ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan öğretmen atama duyurusunu bekleyen öğretmen adayları, bu yıl kaç bin kişinin atanacağını merak ediyor.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları belli oldu mu? - 2

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" açıklamasını yaptı.

Müfredat değişikliği ile ilgli gelen soruya Tekin "Müfredatla ilgli talim terbiye kurulunun çalışmaları devam ediyor, onda da sona yaklaştık kısa içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız" dedi.

MEB öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları belli oldu mu? - 3

EN SON YAPILAN ATAMAYA DAİR

Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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