MEB ortak sınav takvimi: 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu sene ilk kez uygulanan ortak sınavların ikincisi için geri sayım sürüyor. Yayımlanan takvime göre, 2. ortak sınavlar aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Millî Eğitim Bakanlığının ülke genelinde ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez gerçekleştireceği ortak sınavların tarihleri belli oldu. 1.Dönem ortak sınavların ilki 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı. Belirlenen takvim doğrultusunda okullarda 1. dönem 2. ortak sınavlar aralık ayında gerçekleştirilecek.