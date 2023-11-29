MEB ortak sınav takvimi: 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu sene ilk kez uygulanan ortak sınavların ikincisi için geri sayım sürüyor. Yayımlanan takvime göre, 2. ortak sınavlar aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB ortak sınav takvimi: 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? - 1

Millî Eğitim Bakanlığının ülke genelinde ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez gerçekleştireceği ortak sınavların tarihleri belli oldu. 1.Dönem ortak sınavların ilki 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı. Belirlenen takvim doğrultusunda okullarda 1. dönem 2. ortak sınavlar aralık ayında gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB ortak sınav takvimi: 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? - 2

İKİNCİ ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek.

MEB ortak sınav takvimi: 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? - 3

SINAVIN AYRINTILARI

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

MEB ortak sınav takvimi: 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? - 4

MAZERET SINAVI YAPILACAK

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

MEB ortak sınav takvimi: 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? - 5

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

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