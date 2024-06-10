MEB sözleşmeli öğretmen alımı: Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman başlayacak?

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA





Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak.



Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.