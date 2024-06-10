MEB sözleşmeli öğretmen alımı: Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav adaylarının alan bazlı taban puanları açıklandı. Öğretmen adayları şimdi ise mülakatların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı. Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi. İşte, MEB sözleşmeli öğretmen alımında son durum...