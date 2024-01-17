Milli Savunma Üniversitesi başvuru takvimi: 2024 MSÜ başvurusu ne zaman bitecek? MSÜ sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan sürecin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?
2024 MSÜ başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.