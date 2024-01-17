Milli Savunma Üniversitesi başvuru takvimi: 2024 MSÜ başvurusu ne zaman bitecek? MSÜ sınavı ne zaman?

YKS BAŞVURUSU AYRINTISI

2024-MSÜ’ye başvuran adayların, ‘Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamaları’na katılabilmeleri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye başvurularını yapmaları gerekiyor.



Adayların; Harp Okulları için 2024-YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’ye girmeleri, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise yalnızca TYT’ye girmeleri gerektiği bilgisi de yayımlanan kılavuzda yer alıyor.