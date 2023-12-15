MSÜ başvurusu ne zaman alınacak? 2024 MSÜ ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, MSÜ başvuru tarihleri belli olmuştu. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar da MSÜ'nün 2024 takvimine odaklandı. Peki, MSÜ başvurusu ne zaman? MSÜ 2024 ne zaman yapılacak?

MSÜ başvurusu ne zaman alınacak? 2024 MSÜ ne zaman? - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağı, askeri öğrenci olabilmek için sınava hazırlanan adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte MSÜ sınav ve başvuru tarihleri kesinlik kazandı. İşte, 2024 MSÜ takvimi...

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MSÜ başvurusu ne zaman alınacak? 2024 MSÜ ne zaman? - 2

2024 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 MSÜ başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.


Geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

MSÜ başvurusu ne zaman alınacak? 2024 MSÜ ne zaman? - 3

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2024 MSÜ sınavı 3 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

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