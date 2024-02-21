MSÜ sınav giriş belgesi 2024: MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS sorgulama ekranı)
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş belgesi için geri sayım başladı. Askeri öğrenci olabilmek için 3 Mart tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, 2024 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 MSÜ sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak olan askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen MSÜ sınav giriş yerleri için gözler yapılacak olan "Sınav giriş belgesi" duyurusuna çevrildi. Peki, 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?