MSÜ sınav giriş belgesi 2024: MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS sorgulama ekranı)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş belgesi için geri sayım başladı. Askeri öğrenci olabilmek için 3 Mart tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, 2024 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav giriş belgesi 2024: MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS sorgulama ekranı) - 1

2024 MSÜ sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak olan askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen MSÜ sınav giriş yerleri için gözler yapılacak olan "Sınav giriş belgesi" duyurusuna çevrildi. Peki, 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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MSÜ sınav giriş belgesi 2024: MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS sorgulama ekranı) - 2

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ sınav giriş belgelerinin ise sınavdan 10 gün önce yani şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.

MSÜ sınav giriş belgesi 2024: MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS sorgulama ekranı) - 3

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında MSÜ sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ sınav giriş belgesi 2024: MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS sorgulama ekranı) - 4

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.

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