MSÜ sınav giriş belgesi 2024: MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS sorgulama ekranı)

2024 MSÜ sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak olan askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen MSÜ sınav giriş yerleri için gözler yapılacak olan "Sınav giriş belgesi" duyurusuna çevrildi. Peki, 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?