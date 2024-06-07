MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ yerleştirme işlemleri

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, üniversite eğitimini askeri öğrenci olarak tamamlamak isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. 2024 MSÜ sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puan sıralamasını öğrenen adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde 2024 MSÜ tercihlerini tamamladı. İşte, MSÜ tercih sonuçları hakkında bilgiler...