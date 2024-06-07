MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ yerleştirme işlemleri
2024 MSÜ tercih sonuçları, 10 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından gündemde yer alıyor. Askeri öğrenci olabilmek için katılım sağladıkları MSÜ sınavlarının ardından sonuçlarını görüntüleyen binlerce kişi, ÖSYM üzerinden MSÜ tercihlerini tamamladı. MSÜ tercihlerinin tamamlayan adaylar şimdi de sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, üniversite eğitimini askeri öğrenci olarak tamamlamak isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. 2024 MSÜ sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puan sıralamasını öğrenen adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde 2024 MSÜ tercihlerini tamamladı. İşte, MSÜ tercih sonuçları hakkında bilgiler...