Öğrencilerin mutluluğu ‘pozitif öğretmen’de

Öğrencide olumlu duyguları oratay çıkaran eğitimci için ‘pozitif öğretmen’ kavramını bulduğunu söyleyen Eryılmaz, Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, 2014’teki çalışmasında öğretmenleri 3 sınıfa ayırdığını belirterek, “Sevilen, sevilmeyen ve nötr öğretmenler var. Öğrencilere üçünün özelliklerini sordum. Öğretmen türlerine göre öğrencinin akademik başarı notlarını, mutluluk durumlarını da araştırdım. Sevilen öğretmenlerin öğrencileri, sevilmeyen ve nötr öğretmenlerinkinden yüzde 25 daha başarılı ve mutlu.” dedi.