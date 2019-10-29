Öğrencilerin mutluluğu ‘pozitif öğretmen’de

ntv.com.tr 29.10.2019 - 08:02 Son Güncelleme : 29.10.2019 - 08:06
“Eğitim ortamında mutluluğu artırmanın akademik başarıya etkisi var...”
Saptama, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz’a ait.
Öğrencide olumlu duyguları oratay çıkaran eğitimci için ‘pozitif öğretmen’ kavramını bulduğunu söyleyen Eryılmaz, Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, 2014’teki çalışmasında öğretmenleri 3 sınıfa ayırdığını belirterek, “Sevilen, sevilmeyen ve nötr öğretmenler var. Öğrencilere üçünün özelliklerini sordum. Öğretmen türlerine göre öğrencinin akademik başarı notlarını, mutluluk durumlarını da araştırdım. Sevilen öğretmenlerin öğrencileri, sevilmeyen ve nötr öğretmenlerinkinden yüzde 25 daha başarılı ve mutlu.” dedi.
Sevilen öğretmenlerin, öğrencilerin gözünden değerlendirmesinde ortaya çıkan 6 özelliği şöyle:
1 – ÖZYETERLİLİKLERİ DESTEKLİYOR: Ders anlatırken “Yapabileceğinize inanıyorum. Şöyle yaparsan başarılı olursun” diyorlar.
2 – KONU ANLATMA TARZI: Öğrenciyi bireysel olarak algılayıp, yapabileceği sorular soruyor. Becerilerine göre yaklaşıyor. Çok zo sorarsa beceri düzeyi düşük öğrenci kaygılalanır. Çok kolay olursa da beceri düzeyi yüksek olan sıkılır.
3 - OLUMLU İLİŞKİ KURUYOR: Çocuklarla bağ kurmak çok önemli. Öğrencinin ismini bilmek, selamlamak, ders dışında da halini sormak gibi.4 - ÇOCUKLARI DERSE KATIYOR: Dersle bağlantılı olmalarını sağlıyor. Öğrenci davranışsal, duygusal ve bilişsel olarak derse katılıyor. Merak duyması, dersle bütünleşik hissetmesi, sınıftayken mutlu olması katılımı arttırıyor.
5 - KONULARI SOMUTLAŞTIRIYOR: Günlük hayattan, kendi yaşantısından örnekler veriyor. Konuyu yaşamla ilişkilendirerek anlatıyor.
6 - DIŞA DÖNÜK: Sosyal faaliyetleU re, etkinliklere katılıyor. Mutlu. Öyle olan çevreye de onu yansıtıyor. Kişilik özelliği önemli bir faktör.