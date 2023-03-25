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Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak, atamalar hangi tarihte yapılacak? Bakan Özer 45 bin öğretmen atama takvimini paylaştı

Öğretmen atama takvimiyle ilgili beklenen açıklama geldi. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu öğretmen atama takviminin ayrıntıları belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen atama takvimini resmi Twitter adresinden paylaştı. Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını bildirdi. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte öğretmen atamaları için başvuru tarihleri ve branş dağılımı...

Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak, atamalar hangi tarihte yapılacak? Bakan Özer 45 bin öğretmen atama takvimini paylaştı - 1

Öğretmen ataması hakkında beklenen haber geldi. Bakan Mahmut Özer, sosyal medya hesabından binlerce öğretmen adayının beklediği atama takvimini ilan etti. Atama takvimi içerisinde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi, sözlü sınav tarihi, sonuç tarihi, tercih ve sonuçların ilan edileceği tarihler yer alıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak, atamalar hangi tarihte yapılacak? Bakan Özer 45 bin öğretmen atama takvimini paylaştı - 2

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin 4 Nisan'da ilan edileceğini bildiren Özer, "Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz, 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak, atamalar hangi tarihte yapılacak? Bakan Özer 45 bin öğretmen atama takvimini paylaştı - 3

103 BRANŞ İÇİN ATAMA YAPILACAK

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaştı.

Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak, atamalar hangi tarihte yapılacak? Bakan Özer 45 bin öğretmen atama takvimini paylaştı - 4

103 BRANŞ İÇİN ATAMA YAPILACAK

Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanının esas alındığını açıklayan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak, atamalar hangi tarihte yapılacak? Bakan Özer 45 bin öğretmen atama takvimini paylaştı - 5

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde atama müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini duyurmuştu.

Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak, atamalar hangi tarihte yapılacak? Bakan Özer 45 bin öğretmen atama takvimini paylaştı - 6

"Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

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