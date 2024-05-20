Öğretmen atama takvimi 2024: Öğretmen atama başvuruları başladı (ilkatama.meb.gov.tr başvuru ekranı)
Öğretmen atama başvuruları başladı. Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, öğretmen atama başvuruları takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacak. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak. Peki, öğretmen atama başvuruları için son gün ne zaman? İşte 2024 öğretmen atama başvuru sürecinin ayrıntıları...
Öğretmen atama başvuruları 20 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başladı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs tarihlerinde elektronik ortamda alınacak.