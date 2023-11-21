Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? (2024 MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi)
Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı, atama bekleyen binlerce öğretmen tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
2024 öğretmen atama takvimi, öğretmen adayları tarafından merakla araştırılıyor. Bakan Tekin, kasım ayının başlarında yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz." ifadelerinde bulunmuştu. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?