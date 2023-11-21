Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? (2024 MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi)

BAKAN TEKİN'İN KABİNE SONRASI AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım ayı başında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.



Bakan Tekin öğretmen atamaları sorusuna şu ifadelerle yanıt vermişti: "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah."