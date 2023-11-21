Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? (2024 MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi)

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı, atama bekleyen binlerce öğretmen tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? (2024 MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi) - 1

2024 öğretmen atama takvimi, öğretmen adayları tarafından merakla araştırılıyor. Bakan Tekin, kasım ayının başlarında yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz." ifadelerinde bulunmuştu. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

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Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? (2024 MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi) - 2

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin yeni açıklamada bulundu.

Bakan Tekin açıklamasında, “Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız” dedi.

Buna göre; Yeni yılda yapılacak öğretmen atamaları bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte belli olacak.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? (2024 MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi) - 3

BAKAN TEKİN'İN KABİNE SONRASI AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım ayı başında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Bakan Tekin öğretmen atamaları sorusuna şu ifadelerle yanıt vermişti: "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah."

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