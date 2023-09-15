Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2023 sözleşmeli öğretmen alımı bekleniyor

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamaların ardından yeni öğretmen atamalarıyla ilgili tarih verildi.



Buna göre; Yeni öğretmen ataması takvimi ekim sonunda yayımlanacak.



2023-2024 yılı bahar dönemi eğitim öğretim yılı başlarken de yeni öğretmen atamaları yapılacak.