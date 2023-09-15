Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2023 sözleşmeli öğretmen alımı bekleniyor
Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği sözleşmeli öğretmen alımına dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz haftalarda sürecin yönetilebileceği şekilde şubat ayına kadar öğretmen atama takvimi oluşturulacağını belirterek, her yıl atama olduğunu, bu yıl da olacağını dile getirmişti. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak kontenjanla birlikte, 2024 yılında yeni öğretmen atamaları yapılacak. Yeni öğretmen atama takvimi, öğretmen olabilme hayaliyle atanmayı bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, güncel öğretmen ataması bilgileri...