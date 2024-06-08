Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için tarih verdi

Öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 9 Haziran'a kadar devam edecek. Başvurularını tamamlayan öğretmenler, atama takvimini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için tarih verdi. Peki, öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için tarih verdi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvurularını 3 Haziran 2024 tarihinde almaya başladı. Başvuru sürecinin sona ermesine kısa bir süre kalması nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı.

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Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için tarih verdi - 2

Takvime göre, il dışı atama sonuçları bu ay içerisinde ilan edilecek.

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için tarih verdi - 3

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

İl dışı tayin başvurularının sonuçları, 11 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için tarih verdi - 4

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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