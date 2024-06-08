Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için tarih verdi
Öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 9 Haziran'a kadar devam edecek. Başvurularını tamamlayan öğretmenler, atama takvimini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için tarih verdi. Peki, öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvurularını 3 Haziran 2024 tarihinde almaya başladı. Başvuru sürecinin sona ermesine kısa bir süre kalması nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı.