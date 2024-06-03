Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başladı (MEBBİS il dışı yer değiştirme başvuru ekranı)
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme (atama) takvimi bugün (3 Haziran) itibariyla başladı. Öğretmenler il dışı atama başvurularını MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda öğretmenlerin iller arası atama başvuruları 3 - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.