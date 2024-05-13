Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: İhtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2024 İhtiyaç listesi açıklanan iller)

İl içi atama başvurusu http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. 2024 yılı Öğretmenlerin il içi yer değişikliği işlemlerinde ihtiyaç durumuna bakılmaksızın norm olan tüm okul ve alanlar tercih edilebilmektedir. İhtiyaç listesi bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik olabilecektir.