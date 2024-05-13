Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: İhtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2024 İhtiyaç listesi açıklanan iller)
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 13 Mayıs itibariyle başladı. Başvuru sürecinin başlaması ardından Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini paylaşmaya başladı. İl içi ihtiyaç listesi açıklanan illeri derledik.
İl içi yer değiştirme talebinde bulunmak isteyen öğretmenler için süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, İl içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.