Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: İhtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2024 İhtiyaç listesi açıklanan iller)

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 13 Mayıs itibariyle başladı. Başvuru sürecinin başlaması ardından Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini paylaşmaya başladı. İl içi ihtiyaç listesi açıklanan illeri derledik.

Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: İhtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2024 İhtiyaç listesi açıklanan iller) - 1

İl içi yer değiştirme talebinde bulunmak isteyen öğretmenler için süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, İl içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: İhtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2024 İhtiyaç listesi açıklanan iller) - 2

İl içi atama başvurusu http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. 2024 yılı Öğretmenlerin il içi yer değişikliği işlemlerinde ihtiyaç durumuna bakılmaksızın norm olan tüm okul ve alanlar tercih edilebilmektedir. İhtiyaç listesi bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik olabilecektir.

Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: İhtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2024 İhtiyaç listesi açıklanan iller) - 3

İl Milli Eğitim Müdürlükleri, "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" gereği ihtiyaç listelerini resmi internet adreslerinden ilan etti.

Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: İhtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2024 İhtiyaç listesi açıklanan iller) - 4

İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANAN İLLER

Eskişehir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız..

Antalya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Bolu 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Bursa 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız..

Çanakkale 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız..

Eskişehir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız..

Erzurum 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız...

Tekirdğ 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız...

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