Öğretmenlerin iller arası (il dışı) yer değiştirme başvuruları ne zaman? Atamalar ne zaman yapılacak? (2024 MEB yer değiştirme takvimi)
Öğretmenlerin iller arası (il dışı) yer değiştirme başvuruları için takvim belli oldu. 2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Peki, öğretmenlerin iller arası (il dışı) yer değiştirme başvuruları ne zaman? Atamalar ne zaman yapılacak?
2024 öğretmenlerin iller arası (il dışı tayin) isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için tarih belli oldu. Kadrolu öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Peki, 2024 öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? Atamalar ne zaman yapılacak?