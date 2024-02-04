Okullar ne zaman açılacak? "15 günlük sömestir tatili 1 aya uzatıldı" iddialarına açıklama geldi

Okulların açılış tarihi, sosyal medyadaki iddialar ardından bir kez daha merak edildi. 15 günlük sömestir tatilinin 1 aya uzatıldığı iddiaları ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı?

Okullar ne zaman açılacak? "15 günlük sömestir tatili 1 aya uzatıldı" iddialarına açıklama geldi - 1

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girmişti.

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Okullar ne zaman açılacak? "15 günlük sömestir tatili 1 aya uzatıldı" iddialarına açıklama geldi - 2

Bir sosyal medya hesabı "Öğrenciler tatile doyacak! 15 günlük tatil 1 aya uzatıldı" ifadelerini kullanarak, yarıyıl tatilinin iki haftadan bir aya çıkarıldığı iddiasını gündeme getirdi.

Okullar ne zaman açılacak? "15 günlük sömestir tatili 1 aya uzatıldı" iddialarına açıklama geldi - 3

"TATİL UZATILDI" İDDİALARINA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 110. sayısında 15 tatilin uzatıldığı iddialarına açıklı getirdi. Bazı sosyal medya hesaplarındaki "15 günlük sömestir tatili 1 aya uzatıldı" iddiasının doğru olmadığı kaydedilen bültende, Milli Eğitim Bakanlığının 7 Temmuz 2023'te yayımladığı "çalışma takvimi" konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde değişiklik bulunmadığı, 22 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin 2 Şubat'ta sona ereceği ifade edildi.

Okullar ne zaman açılacak? "15 günlük sömestir tatili 1 aya uzatıldı" iddialarına açıklama geldi - 4

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 07.07.2023 tarihinde yayımladığı çalışma takviminde 2023-2024 eğitim öğretim yılının tatil dönemlerini her sene olduğu gibi eğitim öğretim yılının başında paylaştı. Yayımlanan takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik yok.

Okullar ne zaman açılacak? "15 günlük sömestir tatili 1 aya uzatıldı" iddialarına açıklama geldi - 5

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

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