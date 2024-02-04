Okullar ne zaman açılacak? "15 günlük sömestir tatili 1 aya uzatıldı" iddialarına açıklama geldi

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 07.07.2023 tarihinde yayımladığı çalışma takviminde 2023-2024 eğitim öğretim yılının tatil dönemlerini her sene olduğu gibi eğitim öğretim yılının başında paylaştı. Yayımlanan takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik yok.



