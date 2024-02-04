Okullar ne zaman açılacak? "15 günlük sömestir tatili 1 aya uzatıldı" iddialarına açıklama geldi
Okulların açılış tarihi, sosyal medyadaki iddialar ardından bir kez daha merak edildi. 15 günlük sömestir tatilinin 1 aya uzatıldığı iddiaları ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girmişti.