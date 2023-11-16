Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? İşte kasım ara tatili bitiş tarihi

Yeni hafta öncesi ara tatilin bitiş tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili devam ediyor. Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrimiçi yapılacak. Öğretmenler, çevrim içi mesleki eğitim sunumlarına katılacak. Peki, kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? İşte kasım ara tatili bitiş tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler şimdi ise tatilin biteceği ve okullarda ders zilinin çalacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, ara tatilin sona ereceği tarihi..

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? İşte kasım ara tatili bitiş tarihi - 2

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? İşte kasım ara tatili bitiş tarihi - 3

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? İşte kasım ara tatili bitiş tarihi - 4

SÖMESTR TARİHİ BELLİ OLDU

22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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