Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? İşte kasım ara tatili bitiş tarihi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler şimdi ise tatilin biteceği ve okullarda ders zilinin çalacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, ara tatilin sona ereceği tarihi..