Okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor?
MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı. Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 16 günlük sömestir tatiline başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak?
Okullarda yarıyıl tatili için son zil geçen hafta çaldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girdi.