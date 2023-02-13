Okullar ne zaman açılacak, tatil uzatıldı mı? Bakan Özer'den tarih açıklaması

Okulların açılış tarihiyle ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afet bölgesi ve diğer illerdeki okulların tatil süresi uzatılmıştı. Bakan Özer yaptığı yeni açıklamayla birlikte, okulların açılış tarihine ilişkin bilgi verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak, tatil uzatıldı mı? Bakan Özer'den tarih açıklaması - 1

Okulların ne zaman açılacağıyla ilgili belirsizlik sürmeye devam ederken, hükümetin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından okulların açılması ertelenmişti. 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt arayan öğrenciler ise Bakan Özer'in yaptığı son açıklamayı merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak, tatil uzatıldı mı? Bakan Özer'den tarih açıklaması - 2

BAKAN ÖZER'DEN OKULLARLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılış tarihine yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Özer açıklamasında şunları söyledi;


"10 ildeki eğitim-öğretimi 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı, okul bazlı değerlendirme yapacağız. 1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz. Hasarımız diğer binalara göre çok az.

Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız. Depremden etkilenen illerimizde okulların 23 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var."

Okullar ne zaman açılacak, tatil uzatıldı mı? Bakan Özer'den tarih açıklaması - 3

10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Bu açıklamayla; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa Adıyaman, Malatya 'da ara tatil süreci uzatılmış oldu.

Deprem bölgesindeki okulların 1 Mart sonrasında tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili kesin bilgi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları sonrasında belli olacak.

Okullar ne zaman açılacak, tatil uzatıldı mı? Bakan Özer'den tarih açıklaması - 4

DİĞER İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer, okullarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek."

Buna göre; Deprem bölgesinin dışındaki okullar 20 Şubat tarihinde eğitim öğretim hayatına devam edecek.

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