Okullar ne zaman açılacak, tatil uzatıldı mı? Bakan Özer'den tarih açıklaması

BAKAN ÖZER'DEN OKULLARLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılış tarihine yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Özer açıklamasında şunları söyledi;



"10 ildeki eğitim-öğretimi 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı, okul bazlı değerlendirme yapacağız. 1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz. Hasarımız diğer binalara göre çok az.



Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız. Depremden etkilenen illerimizde okulların 23 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var."