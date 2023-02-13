Okullar ne zaman açılacak, tatil uzatıldı mı? Bakan Özer'den tarih açıklaması

Okulların ne zaman açılacağıyla ilgili belirsizlik sürmeye devam ederken, hükümetin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından okulların açılması ertelenmişti. 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt arayan öğrenciler ise Bakan Özer'in yaptığı son açıklamayı merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılış tarihine yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Özer açıklamasında şunları söyledi;
"10 ildeki eğitim-öğretimi 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı, okul bazlı değerlendirme yapacağız. 1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz. Hasarımız diğer binalara göre çok az.
Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız. Depremden etkilenen illerimizde okulların 23 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var."
Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Bu açıklamayla; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa Adıyaman, Malatya 'da ara tatil süreci uzatılmış oldu.
Deprem bölgesindeki okulların 1 Mart sonrasında tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili kesin bilgi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları sonrasında belli olacak.
Bakan Özer, okullarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;
"71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek."
Buna göre; Deprem bölgesinin dışındaki okullar 20 Şubat tarihinde eğitim öğretim hayatına devam edecek.