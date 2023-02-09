Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzatıldı mı? Bakan Özer okulların açılışı için tarih verdi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Ocak'ta okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlamıştı. Normal şartlarda 6 Şubat tarihinde açılacak olan okullar, hem kar yağışı hem de Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında 13 Şubat'a ertelenmişti.



Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı yeni açıklamayla birlikte, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.



Buna göre; Okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.