Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzatıldı mı? Bakan Özer okulların açılışı için tarih verdi

Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamaları sonrasında belli oldu. Bakan Özer bir önceki açıklamasında okulların 13 Şubat'a kadar ertelendiğini belirtmişti. Yeni açıklama sonrasında okulların açılacağı yeni tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman bitecek?
20 Ocak'ta okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlamıştı. Normal şartlarda 6 Şubat tarihinde açılacak olan okullar, hem kar yağışı hem de Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında 13 Şubat'a ertelenmişti.
Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı yeni açıklamayla birlikte, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.
Buna göre; Okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.
10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten, Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." açıklamasında bulundu.