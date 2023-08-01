Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? (2023-24 MEB eğitim öğretim yılı takvimi)

2023-2024 okulların açılış tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Yaz tatilinin bitmesine 1 ay gibi bir zaman kala, okul öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim yılı takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?