Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıç tarihi 2024
Ramazan Bayramı tatili ile ara tatili aynı anda yaşayan milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde artık yaz tatili var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, yaz tatili süreci haziran ayında başlayacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak?
Bayram ve ara tatili geride bırakan milyonlarca öğrenci 15 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci ara tatilin bu yıl Ramazan Bayramı'yla denk gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatil yaptı. 2023-2024 eğtiim öğretim döneminin büyük bir kısmını geride bırakan öğrenciler, yaz tatili sürecini araştırıyor.