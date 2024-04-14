Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıç tarihi 2024

Bayram ve ara tatili geride bırakan milyonlarca öğrenci 15 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci ara tatilin bu yıl Ramazan Bayramı'yla denk gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatil yaptı. 2023-2024 eğtiim öğretim döneminin büyük bir kısmını geride bırakan öğrenciler, yaz tatili sürecini araştırıyor.