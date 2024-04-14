Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıç tarihi 2024

Ramazan Bayramı tatili ile ara tatili aynı anda yaşayan milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde artık yaz tatili var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, yaz tatili süreci haziran ayında başlayacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıç tarihi 2024 - 1

Bayram ve ara tatili geride bırakan milyonlarca öğrenci 15 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci ara tatilin bu yıl Ramazan Bayramı'yla denk gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatil yaptı. 2023-2024 eğtiim öğretim döneminin büyük bir kısmını geride bırakan öğrenciler, yaz tatili sürecini araştırıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıç tarihi 2024 - 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri MEB tarafından belli olmuştu. Bu yılın eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Haziran 2024 Cuma kapanacak.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıç tarihi 2024 - 3

14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıç tarihi 2024 - 4

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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