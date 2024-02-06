Okullarda 2. dönem 1. sınavlar ne zaman? 2024 ortak sınav tarihleri
MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başladı. Peki, 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine 5 Şubat tarihinde başladı. Okulların açılması ile birlikte ortak sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte, MEB ortak sınav tarihlerinde son bilgiler...