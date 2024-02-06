Okullarda 2. dönem 1. sınavlar ne zaman? 2024 ortak sınav tarihleri

İLK DÖNEM SINAVLARI GERİDE KALDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ortak sınavların birincisi kasım ayında tamamlandı.



200 bini 7’nci sınıf, 170 bini ise 10’uncu sınıf olmak üzere yaklaşık 370 bin öğrenci 40 dakika süren matematik ve coğrafya ortak sınavlarında ter döktü.



İlk sınavların ardından 2. ortak sınavlar ise Aralık ayında tamamlandı.