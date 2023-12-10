Önlisans KPSS ne zaman? 2024 Önlisans KPSS başvurusu ne zaman alınacak?
KPSS Önlisans sınavları 2 yılda bir düzenleniyor. Adaylar puanlarıyla 2 yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabilir. KPSS Önlisans sınavı geçtiğimiz yıl (2022) yapıldığından bu yıl organize edilemeyecek. Bir sonraki oturum 2024 yılında ÖSYM tarafından yapılacak. Öte yandan KPSS Önlisans oturumunun gelecek yılki takvimine dair bilgiler netleşti. Peki, KPSS Önlisans başvurusu ne zaman? 2024 KPSS Önlisans sınavı ne zaman?
2024 KPSS takvimi memur adaylarınca merak ediliyor. Önlisans yani iki yıllık bölümlerden mezun memur adaylarının sınav beklentisi başladı. Bir yandan ders çalışan adaylar bir yandan da başvuru takvimi ve güncel sınav tarihi ile ÖSYM'nin konuya dair duyurularına odaklandı. İşte, 2024 KPSS Önlisans tarihi...