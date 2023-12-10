Önlisans KPSS ne zaman? 2024 Önlisans KPSS başvurusu ne zaman alınacak?

KPSS Önlisans sınavları 2 yılda bir düzenleniyor. Adaylar puanlarıyla 2 yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabilir. KPSS Önlisans sınavı geçtiğimiz yıl (2022) yapıldığından bu yıl organize edilemeyecek. Bir sonraki oturum 2024 yılında ÖSYM tarafından yapılacak. Öte yandan KPSS Önlisans oturumunun gelecek yılki takvimine dair bilgiler netleşti. Peki, KPSS Önlisans başvurusu ne zaman? 2024 KPSS Önlisans sınavı ne zaman?

Önlisans KPSS ne zaman? 2024 Önlisans KPSS başvurusu ne zaman alınacak? - 1


2024 KPSS takvimi memur adaylarınca merak ediliyor. Önlisans yani iki yıllık bölümlerden mezun memur adaylarının sınav beklentisi başladı. Bir yandan ders çalışan adaylar bir yandan da başvuru takvimi ve güncel sınav tarihi ile ÖSYM'nin konuya dair duyurularına odaklandı. İşte, 2024 KPSS Önlisans tarihi...

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Önlisans KPSS ne zaman? 2024 Önlisans KPSS başvurusu ne zaman alınacak? - 2

2024 ÖNLİSANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS 2024 Önlisans sınavı başvuruları 13 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Önlisans KPSS ne zaman? 2024 Önlisans KPSS başvurusu ne zaman alınacak? - 3

2024 ÖNLİSANS KPSS OTURUMU NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

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