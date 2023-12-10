Önlisans KPSS ne zaman? 2024 Önlisans KPSS başvurusu ne zaman alınacak?



2024 KPSS takvimi memur adaylarınca merak ediliyor. Önlisans yani iki yıllık bölümlerden mezun memur adaylarının sınav beklentisi başladı. Bir yandan ders çalışan adaylar bir yandan da başvuru takvimi ve güncel sınav tarihi ile ÖSYM'nin konuya dair duyurularına odaklandı. İşte, 2024 KPSS Önlisans tarihi...