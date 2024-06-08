YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? YKS'ye su ve şekerle giriliyor mu? ÖSYM açıkladı

SINAVA SAAT İLE GİRİLİR Mİ?

YKS'ye girerken yasak olan aksesuarlardan biri de saattir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.