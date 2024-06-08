YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? YKS'ye su ve şekerle giriliyor mu? ÖSYM açıkladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi gündeme gelen konulardan biri de sınavda verilen araç ve gereçler oldu. 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda yapılacak olan YKS'ye katılım sağlayacak öğrencilere bazı araç ve gereçler ÖSYM tarafından sağlanacak. Peki, YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? YKS'ye su ve şekerle giriliyor mu?

YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? YKS'ye su ve şekerle giriliyor mu? ÖSYM açıkladı - 1

YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dikkat edilmesi gereken hususlar kılavuzda paylaşılmıştı. Kılavuzda YKS'ya girerken yasak olan araç ve gereçlere yer verilirken,  ÖSYM tarafından sağlanacak gereçlere ilişkin de bilgilendirme yapılmıştı. Peki, YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? YKS'ye su ve şekerle giriliyor mu?

EĞİTİM HABERLERİ

YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? YKS'ye su ve şekerle giriliyor mu? ÖSYM açıkladı - 2
YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? YKS'ye su ve şekerle giriliyor mu? ÖSYM açıkladı - 3

YKS'YE SU İLE GİRİLİR Mİ?

Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? YKS'ye su ve şekerle giriliyor mu? ÖSYM açıkladı - 4

SINAVA SAAT İLE GİRİLİR Mİ?

YKS'ye girerken yasak olan aksesuarlardan biri de saattir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

DAHA FAZLA GÖSTER