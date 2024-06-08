YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? YKS'ye su ve şekerle giriliyor mu? ÖSYM açıkladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi gündeme gelen konulardan biri de sınavda verilen araç ve gereçler oldu. 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda yapılacak olan YKS'ye katılım sağlayacak öğrencilere bazı araç ve gereçler ÖSYM tarafından sağlanacak. Peki, YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? YKS'ye su ve şekerle giriliyor mu?
YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dikkat edilmesi gereken hususlar kılavuzda paylaşılmıştı. Kılavuzda YKS'ya girerken yasak olan araç ve gereçlere yer verilirken, ÖSYM tarafından sağlanacak gereçlere ilişkin de bilgilendirme yapılmıştı. Peki, YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? YKS'ye su ve şekerle giriliyor mu?