ÖSYM duyurdu: 2024 YKS başvuruları başladı (YKS başvuru kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 başvurularının bugün başlayacağı duyurulmuştu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS'ye başvurular ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖSYM duyurdu: 2024 YKS başvuruları başladı (YKS başvuru kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu) - 1

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru süreci 1 Şubat itibariyle başladı. Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortam üzerinden yapabilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM duyurdu: 2024 YKS başvuruları başladı (YKS başvuru kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu) - 2

2024 YKS OTURUM TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

ÖSYM duyurdu: 2024 YKS başvuruları başladı (YKS başvuru kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu) - 3

BAŞVURULAR BAŞLADI

Adaylar başvurularını, bugünden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. 

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM duyurdu: 2024 YKS başvuruları başladı (YKS başvuru kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu) - 4

2024 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI 

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2024-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2024 BAŞVURU KILAVUZU

ÖSYM duyurdu: 2024 YKS başvuruları başladı (YKS başvuru kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu) - 5

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olacak.

ÖSYM duyurdu: 2024 YKS başvuruları başladı (YKS başvuru kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu) - 6

Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olduktan sonra MEB e-Okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyorsa bir başvuru merkezine gitmeksizin 2024-YKS başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

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