ÖSYM duyurdu: 2024 YKS başvuruları başladı (YKS başvuru kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 başvurularının bugün başlayacağı duyurulmuştu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS'ye başvurular ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden gerçekleştirilecek.
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru süreci 1 Şubat itibariyle başladı. Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortam üzerinden yapabilecek.