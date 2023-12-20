ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı (KPSS tercih kılavuzu ve tarihleri)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih başvurularını başladığını KPSS-2023/2 tercih kılavuzuyla duyurdu. KPSS-2023/2 tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı (KPSS tercih kılavuzu ve tarihleri) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte tercih tarihleri belli olmuştu. KPSS-2023/2 tercih kılavuzuyla sürecin ayrıntıları belli oldu. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur alımı için tercih süreci yaklaşık 1 hafta sürecek. 

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı (KPSS tercih kılavuzu ve tarihleri) - 2

KPSS TERCİH TARİHLERİ

KPSS-2023/2 tercihleri kapsamında; bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme tercihleri alınacak.

KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre; 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.

KPSS TERCİH EKRANI

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı (KPSS tercih kılavuzu ve tarihleri) - 3

KPSS TERCİH DUYURUSU

ÖSYM yayımladığı duyuruda; "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı (KPSS tercih kılavuzu ve tarihleri) - 4

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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