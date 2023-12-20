ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı (KPSS tercih kılavuzu ve tarihleri)

KPSS TERCİH DUYURUSU

ÖSYM yayımladığı duyuruda; "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.



Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.