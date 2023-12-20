ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı (KPSS tercih kılavuzu ve tarihleri)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih başvurularını başladığını KPSS-2023/2 tercih kılavuzuyla duyurdu. KPSS-2023/2 tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte tercih tarihleri belli olmuştu. KPSS-2023/2 tercih kılavuzuyla sürecin ayrıntıları belli oldu. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur alımı için tercih süreci yaklaşık 1 hafta sürecek.