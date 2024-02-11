ÖSYM EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Engelli memur alımında son durum
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan aldıkları puana göre tercihlerini gerçekleştiren binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. 2024-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na göre tercihlerin geride kalması ile şimdi ise yapılacak değerlendirmenin ardından, yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için tercihlerini yapan adaylar şimdi sonuçlara odaklandı.