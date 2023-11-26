ÖSYM TAKVİMİ AÇIKLADI: 2024 EKPSS ne zaman? EKPSS başvuruları ne zaman yapılacak?
İki yılda bir gerçekleştirilen EKPSS'nin 2024 başvuru, kura çekim ve oturum tarihi ile sonuç takvimi belli oldu. En son 2022 yılında yapılan EKPSS 2024 yılında bir kez daha daha yapılacak. 2024 ÖSYM takvimine göre EKPSS nisan ayında organize edilecek. Peki, 2024 EKPSS ne zaman? EKPSS başvurusu ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), gelecek yıl düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bu gelişmenin ardından engelli memur adayları araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024 EKPSS takvimine dair tüm tarihler...