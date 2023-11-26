ÖSYM TAKVİMİ AÇIKLADI: 2024 EKPSS ne zaman? EKPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), gelecek yıl düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bu gelişmenin ardından engelli memur adayları araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024 EKPSS takvimine dair tüm tarihler...